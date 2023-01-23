Брылин считает, что у нападающего «Питтсбурга» Кросби практически нет слабых сторон

Помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин поделился мнением о нападающем «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Команда построена вокруг Кросби и Малкина, они до сих пор являются ведущими игроками, в том числе и лиги. Вчера мы смогли в какой-то степени сдержать их: Кросби забил первый гол, но Витек Ванечек сыграл успешно, и в конечном счете мы сумели победить в овертайме. Они всегда опасны на льду, поэтому им нужно уделять особое внимание.

У Кросби практически нет слабых сторон. Он хорошо играет и с шайбой, и без шайбы. В зоне обороны он играет ответственно, а когда он с шайбой, то создает моменты для себя и других. В этом вся его и ценность", — цитирует ТАСС Брылина.

«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел 22 января (2:1 ОТ). В этой встрече Кросби отметился заброшенной шайбой.