Брылин считает, что Овечкин в плей-офф по максимуму использует свои возможности

Тренер «Нью-Джерси» Сергей Брылин считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по максимуму использует свои возможности в играх нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

«В последнее время Овечкин играет немного в другом стиле, четко понимает свои возможности и использует их по максимуму. Тяжело предугадать, что будет в следующей серии. «Вашингтон» выиграл в пяти матчах и получит возможность отдохнуть, у него немало возрастных ребят в команде. Поэтому силы будут уравновешены. Если бы серия «Вашингтона» и «Монреаля» затянулась, «Каролине» бы сыграла на руку возможность больше времени отдохнуть», — рассказал Брылин ТАСС.

«Вашингтон» вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Монреаль» в пятом матче со счетом 4:1 и выиграв серию со счетом 4-1. В этих пяти матчах Александр Овечкин набрал 5 очков по системе «гол+пас» (4+1). Овечкин сравнялся с канадским хоккеистом Марио Лемье по количеству голов в плей-офф НХЛ.

Во втором раунде «Вашингтон» встретится с «Каролиной».