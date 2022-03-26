Брок Нельсон впервые в карьере забросил 30 шайб за сезон

Нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона». Он забросил первую шайбу «Островитян» в этой встрече.

Для Нельсона этот гол стал 30-м в сезоне. Он впервые за карьеру достиг этой отметки.

Нельсон стал вторым игроком в истории «Айлендерс», который впервые за карьеру забросил 30 шайб в возрасте 30 лет (или старше).

Первым был нападающий Джейсон Блэйк, который в сезоне-2006/07 забил 40 голов в возрасте 33 лет.