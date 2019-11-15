НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Броди выписали из больницы. Он продолжит лечение дома

16:53
Теги:

Как сообщал «СЭ», защитник «Калгари» Ти Джей Броди потерял сознание во время тренировки команды. Он был доставлен в больницу, где ему оказали помощь и провели необходимые обследования, сообщает официальный сайт «Флэймз».

Хоккеиста уже отпустили домой, где он продолжит лечение. На этой неделе генеральный менеджер клуба Брэд Треливинг даст специальную пресс-конференцию, которая будет посвящена состоянию здоровья игрока.

В этом сезоне 29-летний защитник сделал восемь передач в 21 игре.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир