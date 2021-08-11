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Бродер выразил соболезнования семье Тони Эспозито

09:55
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Бывший вратарь «Нью-Джерси» Мартин Бродер прокомментировал кончину легенды НХЛ Тони Эспозито.

«Печально слышать о кончине великого Тони Эспозито. Он оказал невероятное влияние на хоккей, зал хоккейной славы и сообщество вратарей. Соболезнования семье Тони», — написал Бродер в Instagram.

Эспозито скончался на 79-м году жизни. У экс-голкипера был рак поджелудочной железы.

Эспозито играл в НХЛ с 1968 года. Большую часть своей карьеры провел в «Чикаго Блэкхокс». Эспозито одним из первых стал играть стилем бабочки. Он входил в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ. Закончил карьеру в 1984 году.

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Сергей Разин все материалы автора

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