Бродер выразил соболезнования семье Тони Эспозито

Бывший вратарь «Нью-Джерси» Мартин Бродер прокомментировал кончину легенды НХЛ Тони Эспозито.

«Печально слышать о кончине великого Тони Эспозито. Он оказал невероятное влияние на хоккей, зал хоккейной славы и сообщество вратарей. Соболезнования семье Тони», — написал Бродер в Instagram.

Эспозито скончался на 79-м году жизни. У экс-голкипера был рак поджелудочной железы.

Эспозито играл в НХЛ с 1968 года. Большую часть своей карьеры провел в «Чикаго Блэкхокс». Эспозито одним из первых стал играть стилем бабочки. Он входил в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ. Закончил карьеру в 1984 году.