Бриндамор — о состоянии Свечникова: «Он уже немного пробовал выходить на лед»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор рассказал о состоянии нападающего Андрея Свечникова и оценил его шансы выйти на лед в предстоящем матче против «Сан-Хосе».

«Посмотрим. У нас есть еще несколько дней. Очевидно, если он не будет тренироваться с нами, это будет показателем того, что он, вероятно, не сыграет. Он уже немного пробовал выходить на лед, так что ему становится лучше», — цитирует тренера «Харрикейнз» пресс-служба НХЛ.

Свечников пропустил последние три игры «Каролины» из-за травмы верхней части тела и последний раз выходил на лед 10 марта в матче с «Виннипегом» (4:2).

В этом сезоне на счету 24-летнего Свечникова 63 матча, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами.