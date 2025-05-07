Главный тренер «Каролины» Бриндамор: «Мне понравилось, как мы играли»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал победу в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон» (2:1 ОТ).

«Я думаю, что наши ребята играли жестко каждую смену, с самого начала игры. Мне понравилось, как мы играли. Очевидно, мы уступали в счете, но у нас был определенный план. Он есть у обеих команд. Я думаю, что мы следовали ему сегодня вечером. Иногда вы не получаете вознаграждения, но сегодня мы его получили», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Второй матч серии состоится 9 мая в Вашингтоне и начнется в 02.00 по московскому времени.