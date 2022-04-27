Бриндамор: «В «Каролине» приятно удивлены игрой Кочеткова»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру вратаря Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:3).

«Я думаю, что мы приятно удивлены Петром, потому что не имели представления о его игре. Никто не знал. Это была хорошая история», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

22-летний россиянин провел третий матч в НХЛ, пропустив 6 шайб при 90,2 процента отраженных бросков.