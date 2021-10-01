Бриндамор: «Уверен, что Свечников будет становиться лучше и лучше»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал заключение нового контракта клубом с нападающим Андреем Свечниковым.

«Если вы спросите меня, то я вам скажу, что Свечников даже в минувшем году был очень хорош. Были не слишком удачные отрезки, но так случается у всех, особенно у молодых игроков. Однако он никогда не давал повода ставить под сомнение свое желание работать и прогрессировать. Именно эти качества позволяют ставить на него без боязни ошибиться. Я уверен, что он будет становиться лучше и лучше», — цитирует Бриндамора Canes Country.

Андрей Свечников 26 августа согласовал восьмилетний контракт с «Харрикейнз» на 62 миллиона долларов. Среднегодовая стоимость договора, который действует до окончания чемпионата 2028/29, составила 7,75 миллиона.

21-летний нападающий был ограниченно свободным агентом. В 55 матчах прошлого сезона он набрал 42 (15+27) очка.