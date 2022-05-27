Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги пятого матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс» (3:1).

«Все играли хорошо. Это та игра, которую мы ждали. До этого мы играли нормально, но сегодня все было именно так, как мы хотим играть», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-2 в пользу «Каролины». Шестой матч пройдет 29 мая и начнется в 5:00 мск.