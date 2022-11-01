Бриндамор о победе над «Вашингтоном»: «Это была действительно тяжелая игра»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (3:2 Б).

«Я думаю, что это была действительно тяжелая игра. Я очень доволен результатом. Мне нравится, что мы придерживались того, что пытались сделать, и не уходили от плана», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Каролина» с 13 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 11 очками — на восьмой строчке.