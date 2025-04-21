Бриндамор — о победе над «Нью-Джерси»: «Первый гол был важен, чтобы все решить»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1).

«Чтобы победить, нам понадобятся 20 парней, которые вступят в игру. Думаю, сегодня мы получили именно их. Мы были готовы. Первый гол был важен, чтобы все решить. Он позволяет вам продолжать придерживаться курса», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 апреля и начнется в 01.00 мск.