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Бриндамор о серии с «Тампой»: «Василевский — лучший в мире, мы должны найти способы усложнить ему жизнь»

06:16
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру вратаря «Тампы» Андрея Василевского в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ (1:2).

«Он лучший в НХЛ, лучший в мире. Мы знали об этом. Мы должны найти способы усложнить ему жизнь. Это не сюрприз, а в значительной степени именно то, чего мы ждали», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Василевский отразил 37 бросков из 38 и был признан первой звездой встречи. Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.

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