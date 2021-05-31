Бриндамор о серии с «Тампой»: «Василевский — лучший в мире, мы должны найти способы усложнить ему жизнь»
06:16
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал игру вратаря «Тампы» Андрея Василевского в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ (1:2).
«Он лучший в НХЛ, лучший в мире. Мы знали об этом. Мы должны найти способы усложнить ему жизнь. Это не сюрприз, а в значительной степени именно то, чего мы ждали», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
Василевский отразил 37 бросков из 38 и был признан первой звездой встречи. Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 2 июня и начнется в 2:30 мск.
Читайте также
Турнир отобрали, флаг сняли, а теперь и сборная провалилась. Кошмар Белоруссии: она закончит ЧМ даже ниже Великобритании
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю