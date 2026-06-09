Бриндамор не стал говорить, кто сыграет за «Каролину» в воротах в четвертом матче серии Кубка Стэнли с «Вегасом»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор сообщил, что принял решение о том, кто начнет четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом» в воротах его команды. При этом он не стал уточнять фамилию.

«Здесь всегда есть элемент неопределенности, который я должен сохранять. Кажется, это обрело собственную жизнь, и мне это даже нравится», — цитирует 55-летнего канадского специалиста AP.

Основной вратарь команды Фредерик Андерсен не тренировался 8 июня, что Бриндамур назвал «восстановительным днем», но запасной Брэндон Бусси был на льду вместе с Петром Кочетковым. Все три вратаря чередовались в течение первых трех месяцев регулярного чемпионата в сезоне-2025/26.

Когда у Бусси спросили, что тренеры говорят ему о его шансах сыграть в четвертом матче, он усмехнулся: «Вы же знаете, Род — наш тренер, верно? Для меня каждый день одно и то же. Я опускаю голову и усердно работаю. Я просто делаю одно и то же каждый раз. Так проще».

В третьем матче серии (4:5 ОТ) Андерсен отразил 12 бросков в створ из 16, а сменивший его Брэндон Бусси — 18 из 19.

Четвертый матч пройдет в ночь на 10 июня. «Вегас» ведет со счетом 2-1.

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