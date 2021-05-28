Бриндамор: «Каролина» проводит не лучшие матчи, но потом ребята находят в себе силы собраться»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф НХЛ после шестого матча серии против «Нэшвилла» (4:3 ОТ).

«Мы проводим не лучшие матчи, будто выдыхаемся, но потом ребята находят в себе силы собраться. У нас однозначно особенный коллектив. Я знаю, что про свою команду так скажет любой тренер, но мы доказываем это снова, и снова, и снова», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

«Каролина» победила «Нэшвилл» со счетом 4-2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Тампой».