Бриндамор: «Каролина» проводит не лучшие матчи, но потом ребята находят в себе силы собраться»
12:33
Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал выход команды во второй раунд плей-офф НХЛ после шестого матча серии против «Нэшвилла» (4:3 ОТ).
«Мы проводим не лучшие матчи, будто выдыхаемся, но потом ребята находят в себе силы собраться. У нас однозначно особенный коллектив. Я знаю, что про свою команду так скажет любой тренер, но мы доказываем это снова, и снова, и снова», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.
«Каролина» победила «Нэшвилл» со счетом 4-2 в серии и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Тампой».
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