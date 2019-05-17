Бриндамор извинился перед болельщиками "Каролины"

Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор подвел итог выступления команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018/19. "Ураганы" дошли до финала Восточной конференции, где в четырех матчах уступили "Бостону".

– Я все равно горжусь своей командой, – приводит слова Бриндамора русскоязычный сайт НХЛ. – Можно, конечно, взглянуть на последние четыре матча и сказать: "Это было не особо симпатично". Но если подняться выше и посмотреть на картину в целом, то получилось довольно впечатляюще. Большую часть матчей у нас в нападении играли по четыре-пять новичков, о чем практически никто не говорил.

Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, – цитирует наставника "Каролины" журналист Майкл Смит. – Обидно, что мы вот так вышли на последнюю игру. Это был неудачный матч для просмотра. Прошу прощения за это. Команда чувствовала единение с фанатами. Это что-то особенное.

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