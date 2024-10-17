Гол Мирошниченко с передачи Тринеева принес победу фарм-клубу «Вашингтона»

«Херши Беарз» на выезде обыграл «Бриджпорт Айлендерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2.

Голами в составе фарм-клуба «Вашингтона» отметились российские нападающие Богдан Тринеев и Иван Мирошниченко. У Тринеева при этом еще и одна голевая передача.

«Херши Беарз» с 4 очками идет на 2-м месте в Атлантическом дивизионе, а «Бриджпорт Айлендерс» — последний (0 очков в 3 играх).