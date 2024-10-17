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Сегодня, 04:33

Гол Мирошниченко с передачи Тринеева принес победу фарм-клубу «Вашингтона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Херши Беарз» на выезде обыграл «Бриджпорт Айлендерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2.

Голами в составе фарм-клуба «Вашингтона» отметились российские нападающие Богдан Тринеев и Иван Мирошниченко. У Тринеева при этом еще и одна голевая передача.

«Херши Беарз» с 4 очками идет на 2-м месте в Атлантическом дивизионе, а «Бриджпорт Айлендерс» — последний (0 очков в 3 играх).

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1 Нью-Джерси 6 4 2 8
2 Рейнджерс 3 2 1 5
3 Питтсбург 4 2 2 4
4 Айлендерс 3 1 2 3
5 Филадельфия 3 1 2 3
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7 Каролина 2 1 1 2
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Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 5 3 2 6
2 Тампа-Бэй 2 2 0 4
3 Торонто 3 2 1 4
4 Оттава 3 2 1 4
5 Монреаль 4 2 2 4
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8 Баффало 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 4 4 0 8
2 Виннипег 3 3 0 6
3 Миннесота 4 2 2 6
4 Юта 4 3 1 6
5 Сент-Луис 4 2 2 4
6 Чикаго 4 1 3 3
7 Нэшвилл 3 0 3 0
8 Колорадо 3 0 3 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 4 4 0 8
2 Вегас 4 3 1 6
3 Лос-Анджелес 3 1 2 4
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