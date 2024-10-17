Гол Мирошниченко с передачи Тринеева принес победу фарм-клубу «Вашингтона»
«Херши Беарз» на выезде обыграл «Бриджпорт Айлендерс» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2.
Голами в составе фарм-клуба «Вашингтона» отметились российские нападающие Богдан Тринеев и Иван Мирошниченко. У Тринеева при этом еще и одна голевая передача.
«Херши Беарз» с 4 очками идет на 2-м месте в Атлантическом дивизионе, а «Бриджпорт Айлендерс» — последний (0 очков в 3 играх).
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|2
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|4
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|2
|3
|5
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|2
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|4
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|3
|3
|0
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|3
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|4
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|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|7
|Нэшвилл
|3
|0
|3
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Сиэтл
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|3
|0
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|7
|Ванкувер
|3
|0
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|8
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|1
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|17.10
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Питтсбург – Баффало
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|17.10
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|
Торонто – Лос-Анджелес
|- : -
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Колорадо – Бостон
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|
Анахайм – Юта
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