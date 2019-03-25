Брэйден Холтби: "В предстоящих матчах "Вашингтону" надо обрести уверенность"

Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби после победы над "Филадельфией" (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что его команде необходимо обрести уверенность перед важными встречами, сообщает официальный сайт лиги.

Российский нападающий и капитан "Кэпиталз" Александр Овечкин в этой игре записал на свой счет результативную передачу.

– У нас все было нормально, но в последнее время команду вдруг стало бросать то в жар, то в холод. Мы уже сталкивались с таким явлением и сможем сделать выводы на будущее. В предстоящих матчах нам надо обрести уверенность, а встречаться придется с хорошими командами. Но это хорошо. Это отличная возможность наладить игру, – цитирует Холтби пресс-служба НХЛ.

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