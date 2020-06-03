Брэйден Холтби: «Америка никогда не будет великой, пока жизни всех черных не будут важны»

Вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби прокомментировал протесты в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Ранее в Миннеаполисе офицеру полиции было предъявлено обвинение в совершении убийства третьей степени афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося при задержании 25 мая. Этот случай вызвал протесты во многих городах США. В поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Я смотрю на мост Вудро Вильсона через реку Потомак, — написал Холтби в Twitter. — Из Вирджинии он ведет в Мэриленд, в округ Принс-Джорджес. Один из самых черных округов Америки. Здесь находится этот чудовищный мост, названный в честь президента-расиста. Президента, который открыто выступал за превосходство белых. Который делил сотрудников по расовому признаку.

Мост находится там и издевается над каждым чернокожим, которому приходится ехать по нему, читая это имя как напоминание о том, сколько боли было причинено их расе. И все же общество, которое причинило эту боль, похоже, гордится этим. Гордится так, что называет мост в честь сторонника превосходства белых.

Несправедливость и пронизанная ненавистью сила, которую мы увидели недавно, совсем не новы. Сказать, что были улучшения, будет очень наивно. В нынешний век информации и доступных нам коммуникаций изменений слишком мало. Бесчеловечных, основанных на ненависти расовых преступлений, которые были совершены в течение столетий американской истории, достаточно, чтобы заставить вас почувствовать дискомфорт физически и наполнить глаза слезами. Но это все еще происходит. В 2020 году. Это не должно происходить, но происходит.

Голоса тех, кто встает и выступает за то, что правильно, не останутся неуслышанными. Продолжайте бороться. Я обещаю обучить тому, за что вы сражаетесь, не только себя, но и своих детей, семью и всех, кто будет слушать. Потому что Америка никогда не будет великой, пока жизни всех черных не будут важны.