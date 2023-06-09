Монтур стал первым защитником «Флориды» с 10 очками в одном розыгрыше Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Вегас» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ.

Счет в игре открыл защитник «Пэнтерз» Брэндон Монтур, набрав 10-е (7+3) очко в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Монтур стал первым защитников в истории «Флориды» с 10 очками в одном плей-офф НХЛ. Он обновил рекорд Эда Джовановски, который в Кубке Стэнли-1996 набрал 9 (1+8) очков в 22 матчах.

Также Монтур стал 5-м действующим защитником, который забросил 7 и более шайб в одном плей-офф НХЛ. Он присоединился к Виктору Хедману («Тампа» — 2020, 10 голов), Кэйлу Макару («Колорадо» — 2022, 8), Ши Теодору («Вегас» — 2020, 7) и Бренту Бернсу («Сан-Хосе», 7).