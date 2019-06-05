Брэндон Карло: "Овечкин - один из хоккеистов, про которого нельзя забывать, если он находится на льду"

Защитник "Бостона" Брэндон Карло назвал нападающего "Вашингтона" и сборной России по хоккею Александра Овечкина своим любимым российским игроком. Он ометил, что против него интересно и сложно играть.

– Любимый российский игрок? Ох, это очень непросто, – приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Карло. – Я бы назвал парня, который в прошлом году выиграл Кубок Стэнли. Это капитан своей команды и очень особенный игрок. Против Овечкина интересно и сложно играть. Это один из хоккеистов, про которого ни в коем случае нельзя забывать, если он находится на льду.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, набрав 106 (59+47) очков.

Все об НХЛ – здесь