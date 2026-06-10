Брэндон Бусси сыграет в воротах «Каролины» в 4-м матче финала Кубка Стэнли с «Вегасом», Кочетков — на замене

«Каролина» объявила состав на четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли-2026 против «Вегаса». Место в воротах «Харрикейнз» займет Брэндон Бусси, а на скамейке — россиянин Петр Кочетков.

Перед игрой главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что решение по голкиперу будет принимать непосредственно перед игрой, так как Фредерик Андерсен не тренировался 8 июня, поэтому на тренировке были Бусси и Кочетков.

В третьем матче серии (4:5 ОТ) играли оба голкипера: Андерсен отразил 12 бросков в створ из 16, а сменивший его Брэндон Бусси — 18 из 19.

Счет в серии 2-1 в пользу «Голден Найтс».