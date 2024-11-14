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Сегодня, 05:24

Брендан Шэнахэн считает любовь к хоккею главным качеством Овечкина

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Член зала славы НХЛ, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Брендан Шэнахэн поделился своим мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Для меня главное качество Овечкина — это не его бросок, не его сила — хотя все это у него на высочайшем уровне. Самый большой вклад в успех его карьеры вносит его страсть. Он любит забивать голы. Ему нравится идти в силовой приём. Ему нравится, когда забивают его товарищи по команде. Он любит хоккей, и это очень-очень заметно», — цитирует Шэнахэна Washington Post.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 18 (10+8) очков в 14 матчах. За свою карьеру Овечкин забил 863 гола, его отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894 гола) составляет 31 шайбу.

Источник: Washington Post
Александр Овечкин
Брендан Шэнахэн
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Овечкин сделал 9-ю голевую передачу в сезоне НХЛ
Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Ванкувер 14 8 6 19
4 Калгари 17 8 9 19
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 16 7 9 15
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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Вашингтон – Торонто
 - : -
14.11 03:30
Питтсбург – Детройт
 - : -
14.11 05:00
Юта – Каролина
 - : -
14.11 06:00
Анахайм – Вегас
 - : -
14.11 06:00
Колорадо – Лос-Анджелес
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