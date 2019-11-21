Брендан Шэнахэн: «Бэбкок играл ключевую роль в изменении направления развития «Торонто»

Президент «Торонто» Брендан Шэнахэн поблагодарил Майка Бэбкока за работу на посту главного тренера команды. В среду специалист был отправлен в отставку.

— Сегодня мы приняли решение освободить Майка Бэбкока от обязанностей тренера и назначили Шелдона Кифа новым главным тренером команды, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Шэнахэна. — В течение последних пяти сезонов Майк играл ключевую роль в изменении направления развития нашего клуба. Его приверженность поставленным задачам, неустанный труд помогли команде добиться прогресса, и мы благодарны ему за создание здесь надежного фундамента. В данный момент мы пришли к общему мнению, что лучше заменить его на Шелдона Кифа. Заслуги Шелдона в воспитании и развитии хоккеистов в «Марлис», успехи команды, которых она добилась под его руководством позволяют нам считать именно его человеком, способным вывести команду на следующий этап в ее развитии.

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