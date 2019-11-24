Брендан Лемье после матча с «Монреалем». А кого он вам напоминает?

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» играл с «Монреалем». Клуб из Нью-Йорка победил со счетом 6:5.

Главной звездой матча стал нападающий Брендан Лемье, который сделал дубль. После игры Twitter «Рейнджерс» сравнил его внешний вид с Рокки Бальбоа из фильма «Рокки» в исполнении Сильвестра Сталлоне.

gonna tell my kids this is Rocky. pic.twitter.com/DrMnQ5dUyo — New York Rangers (@NYRangers) November 24, 2019

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