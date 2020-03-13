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Брендан Лемье будет дисквалифицирован. Наказание вступит в силу, когда возобновится сезон

21:13
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Нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье получит дисциплинарное наказание за силовой прием против форварда «Колорадо» Йоонаса Донского, сообщает Sportsnet.

Игрок команды из Нью-Йорка будет дисквалифицирован. Однако наказание вступит в силу только после возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге. Тогда же будет объявлен и срок дисквалификации.

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