Брендан Лемье будет дисквалифицирован. Наказание вступит в силу, когда возобновится сезон
21:13
Нападающий «Рейнджерс» Брендан Лемье получит дисциплинарное наказание за силовой прием против форварда «Колорадо» Йоонаса Донского, сообщает Sportsnet.
Игрок команды из Нью-Йорка будет дисквалифицирован. Однако наказание вступит в силу только после возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге. Тогда же будет объявлен и срок дисквалификации.
Just an unbelievably dirty hit by Brendan Lemieux. Awful pic.twitter.com/6fntzFI1Hm— Fitz (@FitzGSN_) March 12, 2020