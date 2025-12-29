Форвард СКА Лайпсик — об Овечкине: «Он невероятный игрок, но как человек — еще лучше»
Новичок СКА Брендан Лайпсик в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре с Александром Овечкиным в «Вашингтоне».
— Вы ведь играли вместе с Александром Овечкиным. Каково было быть его партнером по команде?
— Он невероятный игрок, но как человек — еще лучше. Когда я переходил в КХЛ, мы были с Овечкиным на связи. Он сказал мне: «Если понадобится какая-то помощь, то я всегда рядом». Александр — лучший из лучших.
— Может быть у вас есть какая-то интересная история, связанная с Овечкиным?
— Думаю, что самое смешное — это знаменитые снэки Ови в самолет. Он постоянно покупал чипсы и Subway, когда мы летели на выезд. И он продолжает так питаться по сей день, оставаясь лучшим игроком в лиге! Настоящий русский мужчина.
— Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по голам. Какие эмоции вы испытали, узнав об этом? Это было для вас ожидаемо или все-таки стало чем-то невероятным?
— Я играл с Овечкиным, когда он забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Кажется, это было лет шесть назад. Уже тогда я понимал, что он добьется самых больших высот. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Я не удивлен, что это сделал именно Ови.
Екатерина Смирнова
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|10
|7
|3
|15
|2
|Рейнджерс
|10
|6
|4
|13
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Филадельфия
|10
|1
|9
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|7
|2
|14
|2
|Тампа-Бэй
|8
|6
|2
|12
|3
|Оттава
|9
|6
|3
|12
|4
|Флорида
|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|7
|Детройт
|8
|3
|5
|8
|8
|Торонто
|9
|3
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|9
|6
|3
|13
|2
|Юта
|9
|6
|3
|12
|3
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|8
|4
|4
|9
|5
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|8
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
|2
|20.10
|02:00
|Филадельфия – Колорадо
|- : -
|20.10
|02:00
|Рейнджерс – Анахайм
|- : -
|20.10
|02:30
|Торонто – Сан-Хосе
|- : -
|20.10
|04:00
|Юта – Питтсбург
|- : -