Форвард СКА Лайпсик — об Овечкине: «Он невероятный игрок, но как человек — еще лучше»

Новичок СКА Брендан Лайпсик в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об игре с Александром Овечкиным в «Вашингтоне».

— Вы ведь играли вместе с Александром Овечкиным. Каково было быть его партнером по команде?

— Он невероятный игрок, но как человек — еще лучше. Когда я переходил в КХЛ, мы были с Овечкиным на связи. Он сказал мне: «Если понадобится какая-то помощь, то я всегда рядом». Александр — лучший из лучших.

— Может быть у вас есть какая-то интересная история, связанная с Овечкиным?

— Думаю, что самое смешное — это знаменитые снэки Ови в самолет. Он постоянно покупал чипсы и Subway, когда мы летели на выезд. И он продолжает так питаться по сей день, оставаясь лучшим игроком в лиге! Настоящий русский мужчина.

— Александр побил рекорд Уэйна Гретцки по голам. Какие эмоции вы испытали, узнав об этом? Это было для вас ожидаемо или все-таки стало чем-то невероятным?

— Я играл с Овечкиным, когда он забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Кажется, это было лет шесть назад. Уже тогда я понимал, что он добьется самых больших высот. Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Я не удивлен, что это сделал именно Ови.

Екатерина Смирнова