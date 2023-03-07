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Сегодня, 15:01

Нападающий «Оттавы» Ткачук — о 0:5 с «Чикаго»: «Это неприемлемо. Мы просто полностью облажались»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (0:5).

«Это нехорошо. Неприемлемо. Я думаю, мы недооценили их. Мы забыли, что были не так давно на их месте. Что я сказал нашему вратарю? Мы просто полностью облажались перед ним», — приводит слова Ткачука журналист Брюс Гарриоч.

«Оттава» находится на 10-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 68 очков за 63 матча.

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ХК Чикаго Блэкхокс
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«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 61 41 20 90
2 Нью-Джерси 62 41 21 88
3 Рейнджерс 63 35 28 79
4 Айлендерс 65 32 33 72
5 Питтсбург 62 31 31 71
6 Вашингтон 65 31 34 68
7 Филадельфия 63 24 39 59
8 Коламбус 63 20 43 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 62 49 13 103
2 Торонто 63 38 25 84
3 Тампа-Бэй 63 37 26 79
4 Баффало 62 32 30 68
5 Оттава 63 32 31 68
6 Флорида 64 31 33 68
7 Детройт 63 28 35 65
8 Монреаль 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 64 34 30 81
2 Миннесота 63 36 27 78
3 Виннипег 64 36 28 75
4 Колорадо 61 34 27 74
5 Нэшвилл 61 31 30 69
6 Сент-Луис 62 27 35 59
7 Аризона 63 21 42 52
8 Чикаго 63 22 41 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 63 38 25 82
2 Лос-Анджелес 65 37 28 82
3 Сиэтл 63 36 27 78
4 Эдмонтон 65 35 30 78
5 Калгари 64 28 36 69
6 Ванкувер 63 26 37 57
7 Анахайм 63 21 42 50
8 Сан-Хосе 64 19 45 50
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12.03
7.03 03:30
Виннипег – Сан-Хосе
 2 : 3 ОТ
7.03 03:30
Баффало – Эдмонтон
 2 : 3
7.03 04:30
Даллас – Калгари
 4 : 5
7.03 05:00
Чикаго – Оттава
 5 : 0
7.03 06:30
Лос-Анджелес – Вашингтон
 4 : 2
7.03 06:30
Ванкувер – Нэшвилл
 4 : 3 Б
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 124
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 63 96
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 63 88
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 54
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 62 44
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

62 42
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 39 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 29 1.95
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

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