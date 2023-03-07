Нападающий «Оттавы» Ткачук — о 0:5 с «Чикаго»: «Это неприемлемо. Мы просто полностью облажались»

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (0:5).

«Это нехорошо. Неприемлемо. Я думаю, мы недооценили их. Мы забыли, что были не так давно на их месте. Что я сказал нашему вратарю? Мы просто полностью облажались перед ним», — приводит слова Ткачука журналист Брюс Гарриоч.

«Оттава» находится на 10-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 68 очков за 63 матча.