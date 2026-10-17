Брэди Ткачук может первым в истории НХЛ оформить три хет-трика подряд

Нападающий «Флориды» Брэди Ткачук получил шанс установить рекорд НХЛ по числу последовательных матчей с хет-триком.

Форвард забросил по три шайбы в двух играх подряд — с «Коламбусом» и «Ванкувером». За историю лиги еще ни один хоккеист не оформлял хет-трик в трех матчах кряду. Возможность впервые добиться этого у Ткачука появится во встрече с «Сиэтлом» 17 октября по местному времени (в ночь на 18 октября по Москве).

Во вторник Ткачук забил три гола и отдал передачу в матче с «Коламбусом» (7:3). В четверг он забросил все три шайбы «Флориды» в победной встрече с «Ванкувером» (3:2 ОТ). В обоих случаях игрок оформил натуральный хет-трик — три гола одной команды подряд, без шайб партнеров между ними.

Ткачук стал лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ с натуральными хет-триками в двух встречах подряд. Ранее это удавалось Саю Дененни и Петри Скрико. Два обычных хет-трика подряд в лиге случались чаще, однако ни один из таких отрезков не продлевался до трех матчей.