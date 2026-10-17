Брэди Ткачук может первым в истории НХЛ оформить три хет-трика подряд
Нападающий «Флориды» Брэди Ткачук получил шанс установить рекорд НХЛ по числу последовательных матчей с хет-триком.
Форвард забросил по три шайбы в двух играх подряд — с «Коламбусом» и «Ванкувером». За историю лиги еще ни один хоккеист не оформлял хет-трик в трех матчах кряду. Возможность впервые добиться этого у Ткачука появится во встрече с «Сиэтлом» 17 октября по местному времени (в ночь на 18 октября по Москве).
Во вторник Ткачук забил три гола и отдал передачу в матче с «Коламбусом» (7:3). В четверг он забросил все три шайбы «Флориды» в победной встрече с «Ванкувером» (3:2 ОТ). В обоих случаях игрок оформил натуральный хет-трик — три гола одной команды подряд, без шайб партнеров между ними.
Ткачук стал лишь третьим хоккеистом в истории НХЛ с натуральными хет-триками в двух встречах подряд. Ранее это удавалось Саю Дененни и Петри Скрико. Два обычных хет-трика подряд в лиге случались чаще, однако ни один из таких отрезков не продлевался до трех матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|8
|6
|2
|13
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|12
|3
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|4
|Нью-Джерси
|7
|4
|3
|8
|5
|Айлендерс
|7
|3
|4
|7
|6
|Питтсбург
|8
|3
|5
|7
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|9
|0
|9
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|8
|6
|2
|12
|2
|Оттава
|8
|6
|2
|12
|3
|Тампа-Бэй
|7
|5
|2
|10
|4
|Флорида
|8
|4
|4
|10
|5
|Баффало
|8
|4
|4
|9
|6
|Торонто
|8
|3
|5
|8
|7
|Монреаль
|7
|3
|4
|7
|8
|Детройт
|7
|2
|5
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|8
|6
|2
|12
|2
|Колорадо
|8
|5
|3
|11
|3
|Миннесота
|8
|5
|3
|11
|4
|Виннипег
|7
|4
|3
|10
|5
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|7
|8
|Чикаго
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|9
|7
|2
|14
|2
|Эдмонтон
|7
|5
|2
|11
|3
|Сиэтл
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|7
|4
|3
|8
|5
|Сан-Хосе
|7
|4
|3
|8
|6
|Ванкувер
|9
|2
|7
|5
|7
|Лос-Анджелес
|5
|0
|5
|2
|8
|Калгари
|7
|1
|6
|2
|17.10
|04:00
|Колорадо – Питтсбург
|5 : 2
|17.10
|05:00
|Анахайм – Бостон
|2 : 4
|17.10
|20:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|- : -
|17.10
|22:30
|Виннипег – Каролина
|- : -
|17.10
|23:00
|Тампа-Бэй – Ванкувер
|- : -