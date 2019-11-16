Брэд Маршан: «В «Бостоне» знали, что придется много кататься и бороться»

Форвард «Бостона» Брэд Маршан прокомментировал победу над «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ (4:2). Маршану удалось сделать дубль в третьем периоде.

— Для нас было важно приехать сюда и одержать победу, — цитирует официальный сайт НХЛ Маршана. — Между нашими командами богатая история матчей, особенно в последние годы. Мы знали, что придется много кататься и бороться, потому что эти ребята так и играют. У них очень талантливая команда.