Брэд Маршан: «Пастрняк будет чертовски хорошим игроком в течение долгого времени»

Форвард «Бостона» Брэд Маршан поделился мнением о партнере по команде Давиде Пастрняке. В матче с «Монреалем» (4:1) он оформил хет-трик и впервые в карьере преодолел рубеж в 40 голов за сезон.

— Он действительно стал элитным игроком в лиге, — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ. — Тот факт, что может находить способы забивать, когда команды действительно акцентируют внимание на нем, очень впечатляет. Мало парней, которым это удается. Его способность забивать в различных ситуациях очень впечатляет.

Даже его оборонительная игра продолжает улучшаться, заботится об этом аспекте. Давид хочет побеждать, отличный товарищ по команде. Он будет чертовски хорошим игроком в течение долгого времени.