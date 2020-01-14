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Брэд Маршан — о неудачном буллите: «Я просто промахнулся. Тяжело проигрывать вот так»

11:59
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Форвард «Бостона» Брэд Маршан рассказал о причинах неудачного исполнения буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:6 Б).

Маршан при исполнении буллита еле коснулся шайбы и проехал мимо нее в центральном круге.

— Я просто промахнулся, — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ. — Мне не повезло. Тяжело проигрывать вот так.

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