Брэд Маршан — о неудачном буллите: «Я просто промахнулся. Тяжело проигрывать вот так»
11:59
Форвард «Бостона» Брэд Маршан рассказал о причинах неудачного исполнения буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:6 Б).
Маршан при исполнении буллита еле коснулся шайбы и проехал мимо нее в центральном круге.
— Я просто промахнулся, — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ. — Мне не повезло. Тяжело проигрывать вот так.
Такого окончания серии буллитов вы еще НИКОГДА не видели! pic.twitter.com/1GAcBP3IWy— NHL Россия (@NHLrussia) January 14, 2020
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