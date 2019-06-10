Брэд Маршан: "Бостон" сражается не на жизнь, а не смерть"

Форвард "Бостона" Брэд Маршан - о шестом матче финала Кубка Стэнли против "Сент-Луиса" (5:1). Счет в серии равный: 3-3. Седьмой, решающий матч состоится в Бостоне.

- Мы сражаемся не на жизнь, а на смерть, - цитирует Маршана в своем Твиттере журналист Кертис Зупке. - Когда вы играете отчаянно, то обычно все вы показываете свой лучший хоккей. Это и произошло сегодня.

В шестой игре Маршан набрал 2 (1+1) очка. Седьмой матч состоится 13 июня и начнется в 03.00 по московскому времени.

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