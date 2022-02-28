Раст: «Чем больше Малкин владеет шайбой, тем он опаснее. Джино играет на топ-уровне»

Раст считает, что Малкин сейчас играет на топ-уровне

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением об игре российского форварда Евгения Малкина.

«Мы можем видеть, что чем больше Малкин владеет шайбой, тем он опаснее. Джино играет на топ-уровне и чувствует это. В последнее время он великолепен и будет становиться еще лучше», — приводит слова Раста официальный сайт НХЛ.

Ранее «Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 3:2. В составе «Пингвинз» Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Россиянин также был признан первой звездой матча. На данный момент форвард набрал 21 (9+12) очко в 19 матчах сезона.

После этого матча «Питтсбург» с 74 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.