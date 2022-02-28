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Сегодня, 11:05

Раст: «Чем больше Малкин владеет шайбой, тем он опаснее. Джино играет на топ-уровне»

Раст считает, что Малкин сейчас играет на топ-уровне
Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением об игре российского форварда Евгения Малкина.

«Мы можем видеть, что чем больше Малкин владеет шайбой, тем он опаснее. Джино играет на топ-уровне и чувствует это. В последнее время он великолепен и будет становиться еще лучше», — приводит слова Раста официальный сайт НХЛ.

Ранее «Питтсбург» обыграл «Коламбус» со счетом 3:2. В составе «Пингвинз» Малкин забросил шайбу и сделал голевую передачу.

Россиянин также был признан первой звездой матча. На данный момент форвард набрал 21 (9+12) очко в 19 матчах сезона.

После этого матча «Питтсбург» с 74 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.

Источник: https://www.nhl.com/news/pittsburgh-penguins-columbus-blue-jackets-game-recap/c-330990214
Брайан Раст
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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НХЛ: «Каролина» — «Эдмонтон», «Коламбус» — «Питтсбург» и другие матчи
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 52 37 15 78
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 53 33 20 71
4 Вашингтон 54 28 26 65
5 Коламбус 53 27 26 55
6 Айлендерс 49 20 29 48
7 Филадельфия 52 16 36 42
8 Нью-Джерси 52 18 34 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 53 35 18 75
2 Тампа-Бэй 51 34 17 74
3 Торонто 52 34 18 72
4 Бостон 52 31 21 66
5 Детройт 53 23 30 52
6 Оттава 51 19 32 43
7 Баффало 54 16 38 40
8 Монреаль 53 13 40 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 53 39 14 82
2 Сент-Луис 52 32 20 70
3 Миннесота 50 31 19 65
4 Нэшвилл 53 30 23 64
5 Даллас 52 29 23 61
6 Виннипег 53 23 30 55
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 51 31 20 68
2 Лос-Анджелес 53 29 24 65
3 Вегас 53 29 24 62
4 Эдмонтон 53 29 24 61
5 Анахайм 55 25 30 59
6 Ванкувер 54 26 28 58
7 Сан-Хосе 53 24 29 54
8 Сиэтл 55 16 39 37
Результаты / календарь
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28.02 02:00
Коламбус – Питтсбург
 2 : 3
28.02 03:30
Рейнджерс – Ванкувер
 2 : 5
28.02 04:30
Анахайм – Айлендерс
0 : 4
28.02 06:00
Сан-Хосе – Сиэтл
 3 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 75
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 74
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 49 37
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 36
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 53 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 34 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.03
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
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