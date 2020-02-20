Брайан Маклеллан: «Все хотят, чтобы Овечкин забросил 700-ю шайбу»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан не стал утверждать, что стремление российского нападающего Александра Овечкина? к 700 голу отвлекает команду. Однако руководитель признал, что хоккеисты очень хотят помочь россиянину преодолеть эту отметку.
— Я смотрю со стороны, и вижу, что все хотят, чтобы он вышел на эту отметку, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Маклелана. — Каждый делает все, чтобы помочь ему. Мне кажется, что нам пошло бы на пользу, если бы мы просто играли в наш хоккей. Тогда все бы случилось само собой. Все утрясется. И вам надо его спросить, влияет ли на него эта ситуация.
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https://www.nhl.com/ru/news/ovechkin-resumes-quest-for-700-at-home/c-315280750