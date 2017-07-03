Брайан Маклеллан: "Рады, что Кузнецов подписал 8-летний контракт с "Вашингтоном"

Генменеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан подчеркнул, что он рад продлению соглашения с нападающим Евгением Кузнецовым. Новый контракт россиянина рассчитан на восемь лет, а его сумма составляет 62,4 миллиона долларов. Таким образом, средняя зарплата 25-летнего форварда будет составлять 7,8 миллиона в год, что является 16-м показателем в НХЛ – он делит это место с форвардом "Рейнджерс" Риком Нэшем.

– Кузнецов – один из ведущих центрфорвардов в НХЛ, поэтому мы рады, что он остается в "Вашингтоне" по меньшей мере на восемь лет, – приводит Caps Today слова Маклеллана. – Очень сложно найти игрока такого калибра. У него есть все качества необходимые для побед в этой лиге.