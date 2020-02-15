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Брайан Литтл пропустит остаток сезона. Игрок восстанавливается после разрыва барабанной перепонки

15 февраля 2020, 23:45
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Нападающий «Виннипега» Брайан Литтл не выйдет на лед в этом сезоне. Игрок будет планомерно восстанавливаться после разрыва барабанной перепонки, сообщает ESPN.

Форвард «Джетс» получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (1:2 Б).

В третьем периоде встрече одноклубник Литтла датчанин Николай Элерс нанес бросок по воротам «Дэвилз», но попал в голову партнеру. Литтла увели под руки со льда, он не вернулся в игру.

Позднее «Джетс» сообщили, что Литтла отправили в больницу, где ему нанесли 25-30 швов — шайба рассекла хоккеисту участок головы возле уха.

В текущем сезоне 31-летний каналец провел 7 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

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