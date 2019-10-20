Брайан Бойл подписал контракт с «Флоридой»

«Флорида» заключила контракт с нападающим Брайаном Бойлом. Соглашение с 34-летним центрфорвардом рассчитано на 1 год, сообщает официальный сайт «Пантер».

В НХЛ Бойл выступал за «Лос-Анджелес», «Рейнджерс», «Тампу-Бэй», «Торонто», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл». Всего в лиге он провел 766 матчей и набрал 216 (124+92) очков.

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