Браун стал третьим игроком в истории НХЛ, набравшим 2 очка в меньшинстве в двух матчах финала подряд

«Эдмонтон» забил в меньшинстве в двух матчах подряд в финальной серии плей-офф НХЛ «Флориды».

В пятом матче канадский нападающий Коннор Браун открыл счет, когда его команда осталась в меньшинстве, а в четвертой игре он ассистировал Маттиасу Янмарку.

30-летний Браун стал третьим игроком в истории лиги, которому удалось набрать очки в меньшинстве в двух матчах финальной серии подряд. Ранее это удавалось Бобби Орру в 1970 году и Сержу Савару в 1968-м.