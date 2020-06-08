Братья Свечниковы поймали гигантских рыб и показали свой улов

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников опубликовал новый пост в Instagram. 20-летний российский хоккеист показал, как съездил на рыбалку с братом Евгением и одноклубником по «Харрикейнз» Дуги Хэмилтоном.

«Это мой улов на сегодня. А ваш?» — написал в Instagram Андрей Свечников.

«У Евгения самая длинная», — написал в комментариях под фото защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев.

Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В плей-офф сыграют 24 команды — по 12 из Восточной и Западной конференций.