«Братья Свеч». Евгений и Андрей сфотографировались перед матчем «Каролины» с «Детройтом»

«Каролина» опубликовала в Twitter фотографию российских нападающих Андрея и Евгения Свечниковых. Снимок был сделан перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

«Братья Свеч», — говорится в сообщении.

The Brothers Svech pic.twitter.com/43IRSzG3ta — Carolina Hurricanes (@Canes) March 4, 2021

Андрей Свечников в этом сезоне набрал 17 (7+10) очков в 22 матчах за «Харрикейнз». Евгений Свечников в 3 матчах этого сезона за «Ред Уингз» набрал 3 (2+1) очка.