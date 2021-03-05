«Братья Свеч». Евгений и Андрей сфотографировались перед матчем «Каролины» с «Детройтом»
04:31
«Каролина» опубликовала в Twitter фотографию российских нападающих Андрея и Евгения Свечниковых. Снимок был сделан перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
«Братья Свеч», — говорится в сообщении.
Андрей Свечников в этом сезоне набрал 17 (7+10) очков в 22 матчах за «Харрикейнз». Евгений Свечников в 3 матчах этого сезона за «Ред Уингз» набрал 3 (2+1) очка.
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