Братья Стаал вошли в историю НХЛ с необычным рекордом

Братья Стаал, играющие в НХЛ, вошли в историю лиги. У каждого в активе 1000 матчей.

Сегодня свой 1000-й матч в НХЛ провел защитник «Детройта» Марк Стаал в игре против «Калгари» (0:3). В его активе 208 (47+161) очков при полезности «+50».

Также больше 1000 матчей провели нападающий «Монреаля» Эрик Стаал (1293, набрал 1034 очка) и форвард «Каролины» Джордан Стаал (1070, набрал 596 очков).

У Стаалов есть четвертый брат Джаред, который провел пока 2 игры в НХЛ. Он работает тренером в клубе ECHL «Орландо».