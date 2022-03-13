Братья Стаал вошли в историю НХЛ с необычным рекордом
Братья Стаал, играющие в НХЛ, вошли в историю лиги. У каждого в активе 1000 матчей.
Сегодня свой 1000-й матч в НХЛ провел защитник «Детройта» Марк Стаал в игре против «Калгари» (0:3). В его активе 208 (47+161) очков при полезности «+50».
Также больше 1000 матчей провели нападающий «Монреаля» Эрик Стаал (1293, набрал 1034 очка) и форвард «Каролины» Джордан Стаал (1070, набрал 596 очков).
У Стаалов есть четвертый брат Джаред, который провел пока 2 игры в НХЛ. Он работает тренером в клубе ECHL «Орландо».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|41
|17
|87
|2
|Питтсбург
|59
|35
|24
|79
|3
|Рейнджерс
|59
|37
|22
|79
|4
|Вашингтон
|60
|32
|28
|74
|5
|Коламбус
|59
|29
|30
|61
|6
|Айлендерс
|55
|23
|32
|54
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|58
|18
|40
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|58
|40
|18
|85
|2
|Тампа-Бэй
|58
|37
|21
|80
|3
|Торонто
|58
|37
|21
|79
|4
|Бостон
|59
|36
|23
|77
|5
|Детройт
|59
|24
|35
|55
|6
|Оттава
|58
|21
|37
|47
|7
|Баффало
|59
|19
|40
|46
|8
|Монреаль
|58
|15
|43
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|59
|41
|18
|87
|2
|Сент-Луис
|58
|34
|24
|75
|3
|Миннесота
|57
|34
|23
|72
|4
|Нэшвилл
|58
|33
|25
|70
|5
|Даллас
|57
|32
|25
|67
|6
|Виннипег
|59
|26
|33
|62
|7
|Чикаго
|60
|22
|38
|52
|8
|Аризона
|58
|18
|40
|40
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|58
|36
|22
|79
|2
|Лос-Анджелес
|60
|32
|28
|72
|3
|Эдмонтон
|59
|32
|27
|68
|4
|Вегас
|60
|32
|28
|68
|5
|Ванкувер
|59
|29
|30
|65
|6
|Анахайм
|61
|27
|34
|64
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
Результаты / календарь
3.03
4.03
5.03
6.03
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8.03
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11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
|13.03
|03:00
|
Бостон – Аризона
|3 : 2
|13.03
|03:00
|
Калгари – Детройт
|3 : 0
|13.03
|03:00
|
Монреаль – Сиэтл
|3 : 4 Б
|13.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Анахайм
|2 : 1 Б
|13.03
|03:00
|
Оттава – Чикаго
|3 : 6
|13.03
|04:00
|
Даллас – Рейнджерс
|4 : 7
|13.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|5 : 0
|13.03
|06:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|4 : 1
|13.03
|23:00
|
Баффало – Торонто
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|58
|82
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|44
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|59
|38
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
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