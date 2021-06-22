Братья Седины получат должности в структуре «Ванкувера»

Знаменитые шведские хоккеисты Хенрик и Даниэль Седин вернуться в «Ванкувер». Они получат должности в структуре клуба, пишет в Twitter журналист Иэн Макинтайр.

Пока точно неизвестно, чем именно братья-близнецы будет заниматься в клубе.

Даниэль является лучшим снайпером в истории команды (391 гол), ему принадлежат рекорды клуба по шайбам, заброшенным в большинстве (137) и победным голам (85). Он получил приз Арта Росса (лучший бомбардир лиги) по итогам сезона 2010-11 годов, набрав 104 (41+63) очка.

Хенрик — рекордсмен клуба по голевым передачам (828), набранным очкам (1068) и показателю полезности («+167»). Он был награжден призами «Харта» (самый ценный хоккеист сезона) и «Арта Росса» после того, как заработал в чемпионате 2009-10 годов 112 (29+83) очков.

Хенрик и Даниэль — единственные братья в истории лиги, каждому из которых удалось перешагнуть рубеж в 1000 очков (на счету Даниэля 1038 баллов).