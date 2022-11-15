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15 ноября, 22:31

Братья Седины, Альфредссон и Луонго вошли в Зал хоккейной славы

Мария Гусева
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Даниэль и Хенрик Седины.
Фото Global Look Press

Нападающие Даниэль и Хенрик Седины, форвард Даниэль Альфредссон и голкипер Роберто Луонго вошли в Зал хоккейной славы, сообщает пресс-служба НХЛ. Торжественная церемония принятия новых членов прошла В Торонто.

Братья-близнецы всю карьеру играли в Северной Америке в «Ванкувере». За 17 лет, проведенных в НХЛ, Седины помогли «Ванкуверу» выйти в финал Кубка Стэнли (2011), где они проиграли «Бостону» в серии из семи матчей. Хенрик и Даниэль — единственные братья в истории лиги, каждому из которых удалось перешагнуть рубеж в 1000 очков (на счету Даниэля 1038 баллов).

Даниэль является лучшим снайпером в истории команды (391 гол), ему принадлежат рекорды клуба по шайбам, заброшенным в большинстве (137) и победным голам (85). Он является обладателем приза «Арта Росса» (лучший бомбардир лиги) в сезоне — 2010/11, набрав 104 (41 гол + 63 передачи) очка.

Хенрик — рекордсмен клуба по голевым передачам (828), набранным очкам (1068) и показателю полезности («+167»). Был награжден призами «Харта» (самый ценный хоккеист сезона) и «Арта Росса» после того, как заработал в сезоне-2009/10 годов 112 (29+83) очков.

Альфредссон почти всю свою карьеру провел за «Оттаву», лишь на год уйдя в «Детройт».

В «Оттаве» Альфредссон лидирует по количеству проведенных игр (1 178), по заброшенным шайбам (426), голевым передачам (682) и набранным очкам (1 108). Он также занимает первое место в истории клуба в этих же категориях в матчах розыгрыша Кубка Стэнли. В течение 13 сезонов он был капитаном «Сенаторз» (1999-2013). За этот период команда 11 раз выходила в плей-офф, в том числе однажды (2007) дошла до финала Кубка Стэнли.

Луонго — двукратный обладатель Президентского кубка, четырежды участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.

За карьеру Луонго выступал за «Айлендерс», «Ванкувер» и «Флориду». Всего сыграл в лиге 1044 матча — второй показатель среди вратарей за всю историю. Также он занимает четвертое место по количеству побед — 489.

Кроме того, в Зал была включена финская хоккеистка Риикка Саллинен.

Последним из российских хоккеистов в Зал хоккейной славы вошел Сергей Зубов. Также туда попали Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев.

Даниэль Альфредссон
Даниэль Седин
Роберто Луонго
Хенрик Седин
Хоккей
НХЛ
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