Братья Седины, Альфредссон и Луонго вошли в Зал хоккейной славы
Нападающие Даниэль и Хенрик Седины, форвард Даниэль Альфредссон и голкипер Роберто Луонго вошли в Зал хоккейной славы, сообщает пресс-служба НХЛ. Торжественная церемония принятия новых членов прошла В Торонто.
Братья-близнецы всю карьеру играли в Северной Америке в «Ванкувере». За 17 лет, проведенных в НХЛ, Седины помогли «Ванкуверу» выйти в финал Кубка Стэнли (2011), где они проиграли «Бостону» в серии из семи матчей. Хенрик и Даниэль — единственные братья в истории лиги, каждому из которых удалось перешагнуть рубеж в 1000 очков (на счету Даниэля 1038 баллов).
Даниэль является лучшим снайпером в истории команды (391 гол), ему принадлежат рекорды клуба по шайбам, заброшенным в большинстве (137) и победным голам (85). Он является обладателем приза «Арта Росса» (лучший бомбардир лиги) в сезоне — 2010/11, набрав 104 (41 гол + 63 передачи) очка.
Хенрик — рекордсмен клуба по голевым передачам (828), набранным очкам (1068) и показателю полезности («+167»). Был награжден призами «Харта» (самый ценный хоккеист сезона) и «Арта Росса» после того, как заработал в сезоне-2009/10 годов 112 (29+83) очков.
Альфредссон почти всю свою карьеру провел за «Оттаву», лишь на год уйдя в «Детройт».
В «Оттаве» Альфредссон лидирует по количеству проведенных игр (1 178), по заброшенным шайбам (426), голевым передачам (682) и набранным очкам (1 108). Он также занимает первое место в истории клуба в этих же категориях в матчах розыгрыша Кубка Стэнли. В течение 13 сезонов он был капитаном «Сенаторз» (1999-2013). За этот период команда 11 раз выходила в плей-офф, в том числе однажды (2007) дошла до финала Кубка Стэнли.
Луонго — двукратный обладатель Президентского кубка, четырежды участвовал в Матче всех звезд НХЛ. Двукратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады.
За карьеру Луонго выступал за «Айлендерс», «Ванкувер» и «Флориду». Всего сыграл в лиге 1044 матча — второй показатель среди вратарей за всю историю. Также он занимает четвертое место по количеству побед — 489.
Кроме того, в Зал была включена финская хоккеистка Риикка Саллинен.
Последним из российских хоккеистов в Зал хоккейной славы вошел Сергей Зубов. Также туда попали Анатолий Тарасов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Александр Якушев.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|15
|12
|3
|24
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|16
|6
|Вашингтон
|17
|7
|10
|16
|7
|Питтсбург
|15
|6
|9
|15
|8
|Коламбус
|14
|4
|10
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|16
|8
|8
|19
|3
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|17
|4
|Детройт
|15
|7
|8
|17
|5
|Монреаль
|15
|8
|7
|17
|6
|Флорида
|15
|8
|7
|17
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|14
|8
|Оттава
|15
|5
|10
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|2
|Даллас
|15
|9
|6
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|15
|7
|8
|16
|5
|Чикаго
|15
|6
|9
|15
|6
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|7
|Нэшвилл
|15
|6
|9
|13
|8
|Сент-Луис
|14
|6
|8
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|16
|13
|3
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|17
|5
|12
|13
|7
|Ванкувер
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|15
|4
|11
|9
|16.11
|03:00
|
Баффало – Ванкувер
|- : -
|16.11
|03:00
|
Коламбус – Филадельфия
|- : -
|16.11
|03:00
|
Монреаль – Нью-Джерси
|- : -
|16.11
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|- : -
|16.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|- : -
|16.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|16.11
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|- : -
|16.11
|06:00
|
Вегас – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|16
|12
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|16
|12
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|9
|1.80
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08