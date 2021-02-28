НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Братишка». Игрок «Миннесоты» рассказал о дружеских отношениях с Капризовым

07:27
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Кирилл Капризов. Фото Twitter
Теги:

Защитник «Миннесоты» Мэтью Дамба рассказал о своей дружбе с российским форвардом «Уайлд» Кириллом Капризовым.

«Кирилл — веселый парень. Он мой брат, или, как это по-русски — братишка. Отличный парень. Он много работает, много требует от себя», — сказал Дамба в послематчевом интервью после победы над «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ).

Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 16 (5+11) очков в 17 матчах за «Миннесоту».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир