«Братишка». Игрок «Миннесоты» рассказал о дружеских отношениях с Капризовым
07:27
Защитник «Миннесоты» Мэтью Дамба рассказал о своей дружбе с российским форвардом «Уайлд» Кириллом Капризовым.
«Кирилл — веселый парень. Он мой брат, или, как это по-русски — братишка. Отличный парень. Он много работает, много требует от себя», — сказал Дамба в послематчевом интервью после победы над «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ).
Matt Dumba on Kirill Kaprizov: «he's my brother»— Spoked Z (@SpokedZ) February 28, 2021
??? #mnwild pic.twitter.com/FnX6XrIpmy
Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 16 (5+11) очков в 17 матчах за «Миннесоту».
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