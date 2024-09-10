Браташ — о Шестеркине: «У него правильное воспитание, отношение к игре и работе»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ вспомнил о работе с голкипером «Рейнджерс» Игорем Шестеркиным.

— Благодаря чему Игорю Шестеркину удалось добиться такого успеха в карьере?

— Таких высот не добьешься какой-то одной чертой. Должен быть комплекс, который у Игоря имеется. Это правильное воспитание, отношение к игре, к работе. Он талантлив, хорошо физически развит, одарен природой, плюс у него мышление хорошее, мозги хорошие. Плюс, конечно, трудолюбие, без работы тоже никуда, и характер бойцовский. Такой комплекс дал ему возможность стать лучшим в мире, — сказал Браташ «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 Шестеркин провел 55 матчей, в четырех из которых сохранял ворота своей команды в неприкосновенности. В плей-офф на его счету 16 игр.