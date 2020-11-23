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Брассар получил предложения из Европы, но ищет клуб в НХЛ

09:04
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Нападающий Дерик Брассар, который находится в статусе неограниченно свободного агента, получил несколько предложений от европейских клубов. Однако 33-летний канадец не оставляет надежд найти команду в НХЛ, сообщает The Hockey Writers.

В прошлом сезоне Брассар выступал за «Айлендерс». В 66 матчах он набрал 32 (10+22) очка, а в плей-офф на его счету было 8 (2+6) результативных баллов в 18 встречах.

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