Брассар получил предложения из Европы, но ищет клуб в НХЛ

Нападающий Дерик Брассар, который находится в статусе неограниченно свободного агента, получил несколько предложений от европейских клубов. Однако 33-летний канадец не оставляет надежд найти команду в НХЛ, сообщает The Hockey Writers.

В прошлом сезоне Брассар выступал за «Айлендерс». В 66 матчах он набрал 32 (10+22) очка, а в плей-офф на его счету было 8 (2+6) результативных баллов в 18 встречах.