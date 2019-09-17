Бозер подписал трехлетний контракт с «Ванкувером» на 17,6 миллиона долларов

«Ванкувер» договорился о новом контракте с нападающим Броком Бозером, который находился в статусе ограниченно свободного агента, сообщает официальный сайт лиги. Стороны заключили соглашение на три года, суммарно форвард заработает 17,6 миллиона долларов, в год — 5,87 миллиона.

В прошлом сезоне 22-летний форвард провел за «Кэнакс» 69 матчей и набрал 56 (26+30) очков.

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