Боунесс считает, что «Даллас» теряет очки, переигрывая соперников
12:00
Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал результат матча с «Каролиной» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Сыграли ли мы достаточно хорошо для победы? Да. Выбрасываем ли мы очки на ветер? Да, выбрасываем, — цитирует Боунесса официальный сайт лиги. — Мы переигрываем соперников и теряем очки, но это должно скорректироваться. Чтобы достичь баланса, нужно, чтобы все выкладывались по полной».
«Каролина» выиграла четвертый подряд матч у «Далласа» в этом сезоне.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/hurricanes-sweep-two-game-set-from-stars-nhl-roundup-february-13/c-321397888
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