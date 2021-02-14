Боунесс считает, что «Даллас» теряет очки, переигрывая соперников

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал результат матча с «Каролиной» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сыграли ли мы достаточно хорошо для победы? Да. Выбрасываем ли мы очки на ветер? Да, выбрасываем, — цитирует Боунесса официальный сайт лиги. — Мы переигрываем соперников и теряем очки, но это должно скорректироваться. Чтобы достичь баланса, нужно, чтобы все выкладывались по полной».

«Каролина» выиграла четвертый подряд матч у «Далласа» в этом сезоне.