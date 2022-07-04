Боунесс подписал контракт с «Виннипегом» по схеме «2+1»

Стали известны подробности контракта тренера Рика Боунесс с «Виннипегом», сообщает журналист Пьер Лебрюн.

67-летний специалист заключил контракт на два сезона. Также у клуба есть опция продления соглашения еще на год.

За первые два сезона Боунесс будет получать по 2,5 миллиона долларов в год, если клуб продлит с ним соглашение, то зарплата тренера вырастет до 3 миллионов.

Боунесс сменил Дэйва Лоури, который исполнял обязанности главного тренера клуба после отставки Пола Мориса в прошлом декабре.